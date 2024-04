Da Firenze, Valcareggi: "So di una frenata tra Italiano e il Napoli perché ADL vuole un altro"

Furio Valcareggi, agente, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, agente, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Partita combattuta quella della Fiorentina, ma va benissimo così. Siamo in semifinale ed è questo quello che conta, il resto son chiacchiere. Italiano? E’ un allenatore che ha deciso di lasciare Firenze molto tempo fa perché la sua storia non ha molto da offrire. Tutto è cambiato dopo la morte di Joe Barone, ci vorrebbe uno come lui in sua sostituzione.

Lui piace a quattro società, qualcosa avrà già tra le mani perché non si lascia così senza avere un’alternativa. So che è in frenata per il Napoli che aspetta sempre Conte. Ora si fanno molte chiacchiere, l’unica certezza è che Italiano lasci la Fiorentina. Thiago Motta è conteso tra PSG e Juventus. Montella? Sta bene in Turchia, ieri era a Roma e viene spesso qui a Firenze perchè ha tanti amici. E’ un grande allenatore, ha fatto la sua gavetta e sarebbe bello vederlo nel Napoli”.