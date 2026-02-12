Podcast Da Milano, Bonfanti: “Conte-Napoli, non c’è futuro: le strade si separeranno"

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia Antonio Conte è sembrato ancora una volta nervoso e ha tirato in ballo la rosa del Napoli. Ma a fine stagione il matrimonio tra il club azzurro e il tecnico leccese continuerà?

Ecco come la pensa il giornalista Francesco Bonfanti ai microfoni di Tmw Radio: "Non c'è futuro, già le parti erano distanti lo scorso anno, poi lo Scudetto ha fatto da collante. L'annata ha mostrato tutti gli spigoli del carattere di Conte, che pretende tanto e la stagione non lo segue tanto, non so se per volere o meno. E' un'annata al di sotto delle aspettative e si conferma come Conte prosciughi le energie dei suoi giocatori. Credo che porterà il Napoli in Champions e poi le strade si separeranno".