Capuano: “Napoli fuori da tutto a febbraio! Da conte mille alibi, si assuma delle responsabilità”

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, ai microfoni di Sportitalia ha analizzato il momento del Napoli, fresco di eliminazione dalla Coppa Italia: “In questi mesi Conte ci ha abituati a parlare di mille alibi e mai ad assumersi la responsabilità. La domanda da farsi è perché il Napoli sia fondamentalmente fuori da tutto a inizio febbraio, pur avendo iniziato la stagione per essere dominante in Italia e per essere competitivo in Europa, vuol dire starci almeno fino a marzo.

Complessivamente la sensazione è che non ci sia nulla di valorizzato rispetto a quello che gli è stato messo in mano. C'è Vergara, però bisogna essere onesti fino in fondo, se non si fossero fatti male tutti probabilmente oggi Vergara sarebbe in prestito da qualche altra parte. Perché nella prima parte della stagione Vergara non si era mai praticamente alzato dalla panchina. E quello sarebbe stato il suo destino fino alle fine dell'anno".