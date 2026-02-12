Podcast
Conte-Napoli, Mattei: “L'incendio potrebbe divampare in un caso”
TuttoNapoli.net
Dopo l’eliminazione in Coppa Italia Antonio Conte è sembrato ancora una volta nervoso e ha tirato in ballo la rosa del Napoli. Ma a fine stagione il matrimonio tra il club azzurro e il tecnico leccese continuerà?
Ecco come la pensa il giornalista Stefano Mattei ai microfoni di Tmw Radio: "L'incendio potrebbe divampare in caso di Napoli fuori dalla Champions. Il problema sarebbe economico e quindi si potrebbe arrivare al divorzio, perché il Napoli dovrebbe ridimensionarsi".
