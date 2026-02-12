Podcast Anellucci: “Conte-Napoli, matrimonio consumato! É rimasto solo per mancanza di alternative”

L'agente Claudio Anellucci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a TMW Radio, durante Maracanà.

Pensi che il rapporto Conte-Napoli stia volgendo al termine?

"Credo che il matrimonio sia già bello che consumato. Conte è rimasto quest'anno solo perché non ha trovato altre soluzioni e c'erano gia degli enormi scricchiolii. Gli infortuni a non finire hanno influito e le parti non vedono l'ora per il divorzio. Inoltre penso che De Laurentiis dovrebbe capire che serva un direttore sportivo operativo. Anche a livello di mercato sono state fatte follie, con 20 milioni spesi per Giovane".

Potrebbe veramente avvenire un passaggio di mano per quanto riguarda la proprietà della Lazio?

"So che molto del futuro è legato al Flaminio. Se la riqualificazione dovesse andare in porto potrebbero diventare realtà dei rumors su un possibile cambiamento interno. Di certo il malcontento è grosso quindi qualcosa dovrà accadere".

Sarri che lavoro sta facendo in mezzo a tutte le difficoltà?

"Con un altro allenatore la Lazio sarebbe in zona retrocessione. Ciò che ha fatto resterà negli annali per come ha gestito i rapporti con i suoi calciatori. Lo trovo un allenatore stratosferico per ciò che sta facendo. Gli hanno venduto tutto ciò che potevano vendergli e anche questo mi riporta ai rumors di cui parlavamo prima. Ribadisco comunque che ha fatto un miracolo".