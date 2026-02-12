Podcast Futuro Conte, Impallomeni: “Dipende da lui. Se va via non è perché ADL è insoddisfatto"

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia Antonio Conte è sembrato ancora una volta nervoso e ha tirato in ballo la rosa del Napoli. Ma a fine stagione il matrimonio tra il club azzurro e il tecnico leccese continuerà?

Ecco come la pensa il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di Tmw Radio: "Dipende da Conte, De Laurentiis non ci pensa nemmeno un secondo a tenerlo. Se si arriva in Champions, si traccia una linea e si va avanti. Non bisogna disfare tutto. Se Conte fa un passo indietro è perché Conte se ne vuole andare, non perché ADL è insoddisfatto".