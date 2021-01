Da Milano, Ordine: "Vi racconto lo scherzo che Pirlo fece a Gattuso"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissionein onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Ordine, Corriere dello Sport: “A Milanello c'era una regola: via i telefonini dagli spogliatoi. Mentre Gattuso trattava per il rinnovo, Pirlo finì prima l'allenamento, prende il telefono di Rino e scrive ad Ariedo Braida: "Se mi concedi il rinnovo, ti do mia sorella", che a quel tempo lavorava a Milanello. Quando Gattuso venne a saperlo, sapeva benissimo chi era stato e gliene tirò tantissime. Supercoppa? Le ultime esibizioni dicono che abbiamo avuto tanto Napoli e poca Juventus, ma mi immagino una partita diversa per stasera. Il recupero lampo di Cuadrado cambia completamente le carte in tavola, è sempre stato uno dei punti di riferimento di questa squadra. Secondo me, partono da 50-50. Tutti facciamo riferimento alla partita con l’Inter, ma con il Sassuolo, Fiorentina hanno dettato un’altra partita. Pronostico? Viste le condizioni attuali, punterei 10 euro sul successo del Napoli".