Dazn, Ferrara: "Con infortuni e senza Kvara, Conte ha motivato gli altri. Visto Gilmour e Raspa?"

Ciro Ferrara, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso di 'DAZN Serie A Show' parlando del momento del Napoli e del suo tecnico. Di seguito le sue dichiarazioni: “La sensazione è che Antonio Conte abbia proprio la squadra in mano e che, nonostante abbia avuto difficoltà con infortuni e Kvaratskhelia che è andato via, ha saputo motivare altri giocatori. E quando poi parla che ognuno si deve conquistare il posto probabilmente il segnale è ben preciso. Ha messo dentro Gilmour che ha fatto bene, Billing che ha fatto bene quando è entrato, ha messo dentro Raspadori che messo finalmente nel suo ruolo sta facendo la differenza”.

