Dazn, Iori: "Hojlund dà varianti diverse, ha un attacco degli spazi che Lukaku non ha più"

Alessandro Iori, giornalista DAZN, nel corso del podcast ‘Tutti in the Box’ ha commentato la prestazione del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: “Conte mette dentro i giocatori quando sono pronti, quando hanno imparato. Mi ha impressionato quella frase estiva in cui Conte aveva detto: ‘È arrivato Beukema, ma intanto impara da Rrahmani come si fa, e poi quando sarà pronto si preparerà a sostituirlo’, e Beukema ha imparato in fretta. Ha giocato e segnato, diciamo che l’operazione si sta concludendo, perché il Napoli avrà bisogno di entrambi quando inizia la Champions League.

Quindi vedremo tanti Napoli diversi, però gli altri - eccetto De Bruyne che è un discorso a parte - sono entrati subito. Ci chiedevamo quanto avrebbe impattato l’assenza di Lukaku sull’architettura di questo Napoli, che nasceva con un attaccante pivot per distribuire ai quattro centrocampisti… Hojlund deve crescere da questo punto di vista della distribuzione, non è quel profilo lì, però ha saputo integrarsi immediatamente e ha dato al Napoli delle varianti diverse. Può aggredire la profondità con una forza e una velocità che forse Lukaku ora non ha più, però mostrando di essere capace di girarsi sui difensori avversari e poi di creare lo spazio per la ripartenza della squadra”.