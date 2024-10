Dazn, Pardo esalta Lukaku: "Non è solo uno da gol o assist, sposta gli equilibri!"

Il Napoli supera in casa il Como per 3-1 e si posiziona momentaneamente a più quattro punti sulla seconda in classifica. A parlare del match è stato il giornalista Pierluigi Pardo, che ai microfoni di Dazn ha sottolineato il grande impatto di Romelu Lukaku:

"Se troverà una condizione fisica non dico come quando era all'Inter, ma anche all'80-85%, farà cose inimitabili. Quanti gol può fare? L'anno scorso ne ha fatti 21 alla Roma ma aveva l'esperienza europea, secondo me quest'anno in campionato può arrivare tranquillamente a quota venti. Poi non è un giocatore soltanto gol e assist, ma è tutto il contributo che dà alla squadra. Sposta gli equilibri".