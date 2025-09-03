De Biasi fa notare: "Occhio che c'è una novità rispetto al passato"

L’allenatore Gianni De Biasi è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Quando si va in nazionale un allenatore va in maniera personalizzata con chi resta e aggiungendo qualcuno dalla primavera. Magari lavori sulla forza e sulla pressione, poi dipende dai parametri fisici dei calciatori. Magari anche le relazioni personali un po’ ti possono portare a staccare la spina, in attesa poi dei rientri per ricominciare a lavorare in maniera forte sugli impegni successivi alla sosta.

Gli equilibri non si vedono sulla carta attraverso le caratteristiche dei calciatori, ma se in campo riescono poi a lavorare insieme sulle richieste degli allenatori. Il calcio non è fatto di dogmi, ma di abilità tecniche, tattiche e mettersi a disposizione della squadra. Il Napoli oggi deve avere una squadra che ha questi calciatori capaci di giocare titolari ed insieme. A differenza dell’anno scorso gli impegni e gli sforzi saranno diversi, non soltanto per le partite ma anche per i grandi viaggi che dovrai fare. Credo che gli azzurri attualmente abbiamo la loro fisionomia e soprattutto delle idee evidenti quando si va in campo”.