De Bruyne col 4-3-3? Del Genio: "Giocherebbe in questa posizione"

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"In base ai ruoli che Manna ha citato, forse ho capito il modulo che utilizzerà Allegri. Ha parlato di terzini, attaccanti esterni e non ha parlato di quinti, quindi dovrebbe essere un 4-3-3 con tridente e tre centrocampisti visto che ha detto che ce ne sono sei in rosa. Manna poi ha parlato anche dei giocatori sotto contratto e prima bisogna cedere e poi acquistare. Mi sono spinto in avanti e ho anche pensato ai ruoli dei futuri nuovi acquisti". Lo ha detto Paolo Del Genio a Kiss Kiss Napoli in riferimento alle parole del ds azzurro di lunedì da Rimini.

"De Bruyne e Vergara, Manna li ha nominati insieme ai centrocampisti. Poi è chiaro che KDB può anche giocare dietro Hojlund e inverti il triangolo e passi dal 4-3-3 al 4-2-3-1, ma cambia poco, non stravolgi il mondo. Puoi anche farlo durante la partita".