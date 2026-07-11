De Bruyne: "Sono orgoglioso, ma tutti si aspettano sempre la differenza. Vengo da anni difficili…”

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De Bruyne commenta il suo mondiale e quello del Belgio dopo la sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna con la rete nel finale del solito Merino

Kevin De Bruyne è fuori dal Mondiale e probabilmente ieri sera ha giocato la sua ultima partita nella competizione con la maglia del Belgio. Dopo la sconfitta subiti dai Diavoli Rossi per 2-1 contro la Spagna, il centrocampista del Napoli ha parlato in conferenza stampa:

"Penso che abbiamo giocato una partita abbastanza buona. Sapevamo, ovviamente, che avrebbero avuto più possesso palla, ma a parte qualche occasione e alcuni tiri dalla lunga distanza, abbiamo fatto bene. Abbiamo avuto anche noi qualche occasione qua e là, ma pazienza. E un peccato.

Come valuto il mio Mondiale?

"Sono orgoglioso del Mondiale che ho giocato. So che tutti si aspettano sempre che io faccia la differenza. Ma ho avuto 2 o 3 anni difficili alle spalle e ho subito un intervento chirurgico importante. Ho 35 anni. Sono orgoglioso di essere qui, di dare tutto ogni giorno e di essere un esempio per questa giovane squadra.

Ultima partita in Nazionale?

"Non credo. Ma lasciatemi fare una pausa per un momento. È stato un anno intenso, poi vedremo"