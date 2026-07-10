Milan, le prime parole di Gila: "Puntato forte su di me, voglio ripagare la fiducia"

vedi letture

Gila: prime parole da giocatore del Milan dopo la firma fino al 2031.

Mario Gila ha iniziato ufficialmente la sua avventura con il Milan. Dopo il comunicato con cui il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del difensore spagnolo dalla Lazio, il centrale è uscito dalla sede della società e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Gila ha espresso entusiasmo per la nuova esperienza, sottolineando la volontà di ripagare la fiducia ricevuta dal Milan.

"Il Milan ha puntato forte su di me, voglio ripagare la fiducia"

"Sono contento. Il Milan ha puntato forte su di me? Bisogna ripagarli". Il difensore ha poi parlato anche del nuovo allenatore e degli obiettivi della stagione: "Mi aspetto di fare cose buone, con la squadra che abbiamo sono sicuro che le faremo. Amorim? Ci ho parlato, sono molto contento di condividere questa esperienza con lui. Saluto forte ai tifosi. Forza Milan. Andiamo con tutto quest’anno".