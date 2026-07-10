Alvino: "L'estate del Napoli un cantiere aperto, ora conta soltanto una cosa"

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Carlo Alvino analizza l'inizio del ritiro del Napoli a Dimaro, il lavoro di Allegri, i rientri dagli infortuni e le strategie di mercato in vista della nuova stagione.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Venerdì si parte, destinazione Dimaro, è lì che parte il nuovo Napoli. Il primo dei due ritiri, il laboratorio dove Allegri inizierà a costruire la nuova squadra, tra lavoro, gerarchie e primi esperimenti che saranno le amichevoli contro Arezzo e Carrarese. Ovviamente il gruppo non sarà ancora al completo, i reduci del Mondiale arriveranno più avanti. In compenso si attende il rientro di Gilmour, sulla via del recupero dopo il delicato infortunio al ginocchio. Attesi anche McTominay, Olivera e Noa Lang.

Sotto osservazione i giocatori che rientrano dai prestiti: Lucca, Marianucci, Folorunsho, per qualcuno sarà una conferma, per qualcun altro l'ultima occasione. Intanto il mercato del Napoli continua a muoversi in uscita, ma c'è anche qualche movimento in entrata. Ma ormai è chiaro, porte girevoli: uno esce, un altro entra. L'estate del Napoli comincia così, con un cantiere aperto. Tante aspettative e una certezza: da oggi non conta più quello che è stato, conta soltanto quello che questa squadra riuscirà a diventare. E speriamo diventi sempre più grande".