Dazn, Russo: "Futuro Lukaku e De Bruyne? Il Napoli ha due domande da farsi"

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Russo analizza il Belgio, De Bruyne, Lukaku e il futuro del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Marco Russo, giornalista di DAZN: "Non so se per fortuna o per intuizione, Garcia ha sostituito De Bruyne e Doku contro il Senegal. Il Belgio non ha identità, ma il mister ha avuto gli attributi nel fare quelle sostituzioni. Non c'era una possibilità per ribaltare quella partita.

De Bruyne titolare contro la Spagna? La Spagna non prende gol perché non fa arrivare gli avversari da quelle parti con il loro modo di giocare. Yamal deve farci vedere qualcosa, magari contro il Belgio sarà la sua serata.

Bouaddi? Non ha sbagliato nulla. Ha fatto partite normali, contro la Francia ha perso anche qualche pallone. A livello di mercato internazionale ci sono dei "paletti fissi", che sono i 100 milioni spesi dal Totteham per Tonali. Il riferimento è quello. Non penso che viaggia a queste cifre, ma ha potenziale per arrivare a tre cifre.

De Bruyne e Lukaku ancora al Napoli? Devono entrambi fare delle scelte e fare delle valutazioni. Se Lukaku dovesse accettare quello che fa il Belgio, sono risorse enormi. La domanda da farsi è: Lukaku al Napoli riesce ad incidere partendo dalla panchina? Secondo me no.

E poi il Napoli è certo di avere questo De Bruyne? Non è quello per cui si è fatto l'investimento imponente. Ci aspettiamo un confronto tra Allegri e De Bruyne, ma non so quanto spazio di manovra di movimento ci sia. Una storia che ha regalato poco e mi dispiace, perché Kevin è stato un giocatore che ha fatto tanto. Vorrei ancora vederlo al Napoli".