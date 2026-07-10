Dionigi esalta Vergara: "Può diventare punto di riferimento per il Napoli e l'Italia"

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Dionigi esalta Vergara: rinnovo vicino e futuro da protagonista nel Napoli.

Il futuro di Antonio Vergara sembra essere sempre più legato al Napoli. Nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex allenatore Davide Dionigi ha espresso grande fiducia nei confronti del giovane talento azzurro, sottolineando come il rinnovo del contratto fosse una volontà condivisa tra le parti. Secondo Dionigi, al di là delle normali dinamiche della trattativa, l'accordo rappresenta un passaggio naturale per un calciatore destinato a ritagliarsi un ruolo importante. L'ex tecnico ha inoltre ricordato alcune prestazioni di alto livello offerte da Vergara, evidenziandone la capacità di incidere nelle gare più importanti.

Dionigi: "Vergara può diventare un punto di riferimento per Napoli e Italia"

L'ex allenatore ha poi analizzato nel dettaglio le caratteristiche del classe 2003, definendolo un talento non soltanto per il Napoli ma anche per il futuro della Nazionale italiana. Dionigi ha evidenziato la forza fisica, il baricentro basso e la capacità di inserirsi negli spazi, spiegando come il ruolo ideale per Vergara sia quello alle spalle della prima punta, posizione che ne valorizza qualità tecniche e senso del gol. Allo stesso tempo ha sottolineato la necessità di migliorare nella fase difensiva, aspetto fondamentale per affermarsi ad alti livelli in Serie A. Proprio in quest'ottica, Dionigi ritiene che Massimiliano Allegri possa rappresentare l'allenatore giusto per completarne la crescita e trasformarlo in un protagonista sia con il Napoli sia con la maglia della Nazionale.