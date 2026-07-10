Zeballos-Napoli, dall'Argentina: "Volontà del giocatore chiara. Ecco le sue caratteristiche"

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Zeballos-Napoli, dall'Argentina: accordo vicino e grande entusiasmo per l'esterno.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista argentino Tato Aguilera: "Il contratto di Zeballos con il Boca finisce il 31 dicembre. Le possibilità che arrivi al Napoli sono alte, le parti sono interessate per concludere l'affare adesso così che il Boca possa ricavarne un profitto. La volontà del calciatore è quella di giocare al Napoli.

Non è pronto per la Serie A? Come giocatore farà innamorare i tifosi azzurri, anche perché Boca e Napoli hanno un legame speciale. È un giocatore molto rapido, va spesso sull'uno contro uno e ha caratteristiche specifiche che ti portano a farti innamorare del giocatore.

L'Argentina può vincere il Mondiale la seconda volta di fila? C'è grande speranza e entusiasmo per il cammino condotto dalla Nazionale. È cresciuto il sentimento generale, toccherà capire cosa farà contro la Svizzera, ma l'obiettivo è provare a difendere il titolo".