De Bruyne: "Non sono stato bene, troppi viaggi e notti in hotel..."

Napoli, De Bruyne dopo la Turchia: “Non ero al top nelle ultime settimane”. Il belga spiega: troppi viaggi e troppi hotel, in un periodo complicato per gli azzurri

Kevin De Bruyne ha parlato a fine partita dopo la gara del Belgio contro la Turchia e ha fatto il punto sulle sue condizioni. Il centrocampista del Napoli ha ammesso di non aver vissuto un periodo semplice dal punto di vista fisico e mentale, con parole che arrivano in un momento delicato per lui e per la squadra azzurra, tra risultati deludenti, tensioni e voci di mercato.

“Non ero al top”

Come ha spiegato ai microfoni dopo il match, De Bruyne ha detto: “Non mi sono sentito molto bene nelle ultime settimane, non ero al top”. Un’ammissione franca, che non cerca alibi e che fotografa un periodo in cui il belga non è riuscito a trovare la sua miglior versione. Il giocatore non ha specificato nel dettaglio la natura del problema, lasciando intendere una condizione generale non ottimale piuttosto che un guaio fisico preciso.

Viaggi e hotel: parla De Bruyne

Il belga ha poi indicato uno dei motivi possibili del calo: “Ho viaggiato tanto e ho soggiornato spesso in hotel”. Una frase che racconta una routine fatta di spostamenti e di giorni lontano da casa, e che si inserisce in un periodo in cui il Napoli ha vissuto trasferte, ritiri e settimane complicate.