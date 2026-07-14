Del Genio non è sorpreso: “Allegri è questo, non risponde mai. Pure dopo sarà così…”
Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri al microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E’ la 400esima conferenza di Allegri che avremo seguito e quindi lo conosciamo. Le conferenze di Allegri sono queste, è veloce, cordiale, ma non prevedono proprio approfondimenti tecnici, lui dribbla ogni domanda. Neanche sul sistema su cui lavorerà è andato. Si è trincerato dietro la cosa che vedrà i giocatori, ma non credete che dopo i ritiri dirà cose diverse.
Siamo proprio rimasti alla superficie. Lui è questo come comunicazione. Speriamo ci sorprenda almeno sul campo. Deve cambiare qualcosa altrimenti i risultati mica arrivano. Quella ricostruzione sul Milan non è corretta perché al di là della classifica le difficoltà sono state perenni, una delusione anche entrando nell’obiettivo”.
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