Del Genio non è sorpreso: “Allegri è questo, non risponde mai. Pure dopo sarà così…”

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Del Genio analizza Allegri: "Conferenza senza spunti tecnici, ora servono risposte sul campo".

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri al microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E’ la 400esima conferenza di Allegri che avremo seguito e quindi lo conosciamo. Le conferenze di Allegri sono queste, è veloce, cordiale, ma non prevedono proprio approfondimenti tecnici, lui dribbla ogni domanda. Neanche sul sistema su cui lavorerà è andato. Si è trincerato dietro la cosa che vedrà i giocatori, ma non credete che dopo i ritiri dirà cose diverse.

Siamo proprio rimasti alla superficie. Lui è questo come comunicazione. Speriamo ci sorprenda almeno sul campo. Deve cambiare qualcosa altrimenti i risultati mica arrivano. Quella ricostruzione sul Milan non è corretta perché al di là della classifica le difficoltà sono state perenni, una delusione anche entrando nell’obiettivo”.