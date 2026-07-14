Fabbroni: “Uso una parola per descrivere la conferenza di Allegri”

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Il giornalista Mario Fabbroni analizza la presentazione di Massimiliano Allegri al Napoli, parlando di mercato, gestione della rosa e gerarchie in porta.

A Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni, che ha commentato la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Secondo Fabbroni, il tecnico azzurro ha colpito soprattutto per equilibrio e professionalità: "Cosa mi ha colpito della conferenza di Allegri? La parola giusta è compostezza. Non è andato nulla fuori posto, fuori dalle righe. Tutto molto pacato, dai toni poco concitati. Allegri non è mai cascato sulle domande pretenziose, neanche su moduli e calciatori. Titoli giornalistici pochi. De Laurentiis è stato molto bravo, ha azzeccato ingressi nelle battute. Sembrava molto sul pezzo. Non sempre le battute sono cinematografiche, ma qui è stato bravo e simpatico". Il giornalista ha poi commentato anche la presenza dei tifosi e la situazione legata a Vergara: "Mi aspettavo più tifosi? Forse sì, ma l'esterno l'ho visto molto dopo. Quelli che ho visto io erano pochi, ma c'era un dispositivo di sicurezza importante. Non c'era la possibilità di fermarsi con i veicoli. Situazione Vergara? Non c'è nulla da dire. Vergara è e sarà un giocatore del Napoli".

Allegri, le responsabilità al Napoli e le gerarchie in porta

Fabbroni ha sottolineato anche le difficoltà che attendono Allegri nella gestione della nuova stagione, soprattutto per quanto riguarda le scelte e un avvio di campionato impegnativo: "Non credo che questo Napoli darà tante chances ad altri ragazzi. Allegri è chiamato ad un ruolo da Superman, per le scelte da fare. Ha anche 5 giornate di campionato d'avvio poco da ridere. E sa benissimo che ha questo tipo di partenza. Gli esami per Allegri inizieranno prestissimo". Sul futuro di Lorenzo Lucca e sulla possibilità di un percorso simile a quello di grandi attaccanti, il giornalista ha aggiunto: "Non prendo in prestito le battute del mio amico Sabatini. Mi auguro per Lucca che giochi in una squadra di Serie A e che faccia una bella stagione in prestito". Infine, sulla gestione dei portieri ha spiegato: "Quando Allegri dice che ci sarà un primo e un secondo portiere, ha già detto tutto. Non ci sarà l'uno bis come secondo portiere".