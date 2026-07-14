Video Una retrocessione e due scudetti chiacchierati, Allegri: "Sono venuto per restituire..."

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Allegri scherza al San Carlo: "Sono venuto per restituire qualcosa a Napoli".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo, Massimiliano Allegri ha risposto anche a una domanda che richiamava alcuni episodi del suo passato da calciatore e allenatore, oltre al confronto con il lavoro svolto da Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Al tecnico è stato chiesto se, avendo a disposizione una rosa simile a quella della scorsa stagione, punterà a migliorare la produzione offensiva per inseguire nuovi successi.

Allegri: "La rosa è forte, ma ogni stagione è diversa"

Alla domanda sul suo rapporto con Napoli e sulla possibilità di "restituire" qualcosa alla città, Allegri ha replicato con la consueta ironia: "Sono venuto apposta per restituire" (ride e applausi del teatro, ndr). Successivamente il nuovo allenatore azzurro ha aggiunto: "La rosa è forte, bisogna lavorare, poi ogni anno è diverso, Antonio ha fatto due anni straordinari, ora è un'altra annata", sottolineando come il percorso della squadra dipenderà soprattutto dal lavoro quotidiano e non dai confronti con il passato.