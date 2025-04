De Giovanni: “Rosa da rifare, Conte resterà solo se sarà realmente competitiva"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Credo che il Napoli abbia blindato la Champions e forse anche il secondo posto. Questo vuol dire che dovrebbe arrivare anche la Supercoppa. A maggior ragione bisognerà lavorare sulla rosa e adeguarla, partendo da molte cessioni che dovranno essere fatte. Non solo per questi rientri, ma per tanti che sono attualmente in questo gruppo e che dovranno essere cambiati. Sicuramente sono stati fatti tanti errori in estate: forse Zanoli e Natan oggi potevano essere utili, ma erano anche elementi che avevano mercato, cosa che non è capitata a Juan Jesus e Mazzocchi, che non avevano tutte queste richieste. Difficile che un giocatore del Napoli accetti di rimanere in panchina, e questo a causa degli ingaggi inferiori rispetto agli altri grandi club d’Italia.

Secondo me Conte resterà a Napoli se avrà una rosa in grado di competere in tutte le competizioni. Non può avere una rosa carente al suo secondo anno di progetto. Forse poteva accettarlo solo nella sua prima stagione. Conte vuole il qui ed ora.

Kvara triste? La sua partenza ha tolto il quarto scudetto al Napoli. Anche da triste poteva dare l’apporto che serviva”.