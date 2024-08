De Giovanni: "Se Osimhen va in Arabia non sentiremo la sua mancanza"

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen in Arabia? Mi viene da pensare a Milinkovic-Savic che è praticamente sparito e non è l’unico. Se fossi un amico di Osimhen gli sconsiglierei di andare in Arabia e noi non ne sentiremo la mancanza perchè se uno fa certe scelte vuol dire che è fatto così”.