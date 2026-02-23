De Maggio: "Gli arbitri non seguono più Rocchi, che cambia un'opinione a settimana"
Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal, soffermandosi sul caos arbitrale dopo gli errori in Atalanta-Napoli: “Siamo in un punto di non ritorno, ci sono dei direttori di gara che non seguono più Rocchi.
Siamo in un caos totale, un Var che dovrebbe intervenire, ma non interviene, che quando non dovrebbe intervenire, interviene. Trovo tutto molto assurdo. Rocchi cambia opinione ogni settimana e gli arbitri non lo seguono più”.
