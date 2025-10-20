De Maggio: "Gol di Simeone era da annullare! Vi spiego perché"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha contestato la decisione arbitrale di convalidare la rete di Giovanni Simeone in Torino-Napoli di sabato scorso: "L'arbitro non mi ha convinto. Il gol di Siemone era da annullare anche perché la giocata di Gilmour non è intenzionale e la posizione è irregolare.

Stesso discorso anche per il gol di Noa Lang poi annullato. lo ho notato da subito la posizione di fuorigioco dell'ex attaccante del PSV e l'ho anche detto ad alcuni amici che erano con me a vedere la partita".