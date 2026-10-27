Cruciani: “Allegri per me vuole smettere! Si sente assediato e poi c’è clima tossico…”

Giuseppe Cruciani analizza il momento difficile di Massimiliano Allegri al Napoli e ipotizza che il tecnico possa essere esasperato dal clima mediatico.

Il momento complicato del Napoli e la pressione attorno a Massimiliano Allegri alimentano il dibattito sul futuro della squadra e del suo allenatore. A intervenire è stato Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico, ospite del podcast Numer1, dove ha espresso la propria interpretazione dello stato d’animo del tecnico azzurro. Secondo Cruciani, l’espulsione contro la Roma e il clima mediatico che circonda Allegri potrebbero contribuire ad accrescere la sua insofferenza: “Per me ha voglia di smettere. Io ho capito che in questi momenti qua gli viene voglia di smettere. L’espulsione, questo clima mediatico che lui vede tossico nei suoi confronti, lo portano a dire ‘Basta, tanto ormai i soldi li ho fatti’. Gli viene ogni tanto voglia di smettere”.

Cruciani indica la strada per salvare la stagione del Napoli

Al di là delle considerazioni sul possibile stato d’animo di Allegri, Cruciani ha individuato nella qualificazione alla prossima Champions League l’obiettivo prioritario per dare un senso positivo alla stagione del Napoli. Il traguardo europeo rappresenterebbe un passaggio fondamentale, insieme alla possibilità di proseguire il più a lungo possibile nel torneo continentale. “Al di là di questo cosa deve fare per far sì che la stagione sia soddisfacente? Andare in Champions League e tentare di andare più avanti possibile in Champions”.