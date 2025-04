De Marchi: "Il Bologna ha raggiunto maturità a 360*, Italiano ha trovato subito gli equilibri giusti"

“Il Bologna ha raggiunto una maturità a 360⁰, conseguenza di un percorso iniziato con il nuovo presidente che ha investito tanto e bene su persone competenti. Nonostante l'addio ogni anno di qualche big a cifre molto importanti, la base su cui lavorare resta solida, a Bologna sanno fare mercato ed alzare ogni anno l’asticella delle ambizioni. Ciò che sorprende di più - ha detto l’ex difensore del Bologna, agente Fifa e intermediario per l’arrivo in rossoblù di Dallinga, Marco De Marchi, a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - del Bologna è la forza del gruppo, questo mi impressiona molto: con il nuovo allenatore e con i tanti addii dell'estate si pensava che ci sarebbe stata qualche difficoltà, invece il tecnico ha trovato subito gli equilibri giusti, mettendo i giocatori a loro agio e facendoli rendere al meglio.

Ogni calciatore è stato valorizzato, anche chi subentra a gara iniziata. Gli esterni sono di grande qualità e fisicità, i difensori centrali sono eccezionali così come gli esterni bassi ma la vera forza del gruppo è la coesione: si tratta di una squadra solida compatta e felice di giocare insieme, costruita benissimo da Sartori, un dirigente di enorme competenza, e da Di Vaio. Dallinga ha segnato due reti ad Empoli ma non cambia la mia opinione su di lui per questo: è un ottimo attaccante, forte e lo ha dimostrato segnando 37 gol in due stagioni al Tolosa in Francia. E’ normale che aveva bisogno di un po’ di tempo per inserirsi nel calcio italiano e in più ha avuto qualche infortunio. Inoltre Castro è esploso dimostrando le sue notevoli potenzialità. Il Bologna, giocando ad una sola punta ci sono scelte che l'allenatore è costretto a fare. sono convinto che Dallinga sia veramente forte e potrà dimostrarlo ancora.".