De Napoli: "Calo Napoli nel 2T? Sta facendo un percorso specifico, sarà al top nel rush finale"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra", è intervenuto Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli: "Il Napoli può rimontare e vincere lo scudetto perchè le squadre che affronterà sono abbordabili. Il calendario è più abbordabile rispetto all'Inter che non gioca la coppa del nonno, ma la coppa dei campioni e quindi c'è stress, energie, viaggi e quindi può calare.

II Napoli credo stia facendo un percorso specifico perchè immagino che questo mini calo nella ripresa nelle ultime partite non lo vedremo. E' probabile che il lavoro che sta facendo il Napoli lo porti ad essere al top nel rush finale. Il Napoli lotterà fino alla fine per lo scudetto.

Non ho segnato tanti gol, ma quello che ricordo maggiormente è quello contro la Juventus. Certo, se non segnavo là...! Però, scherzi a parte, contro la Juve è bello segnare perchè senti la gente, è un'emozione! Nella mia squadra del cuore metterei sempre in campo Maradona, Bagni, Ferrara e Giordano, poi De Napoli lo metterei in panchina".