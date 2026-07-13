De Napoli ricorda: "Maradona non vinse per due anni, poi la chiave fu la scelta dei giocatori"

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Nando De Napoli, ex calciatore del Napoli degli anni di Maradona, ricorda quel periodo della sua carriera e della storia azzurra.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Nando De Napoli, ex calciatore: “Mi manca molto Maradona, ancora oggi quando incontro gente per strada, mi dicono tu hai giocato con Maradona! Maradona non è come San Gennaro, ma viene subito dopo. Nei primi 2 anni non ha vinto, poi la società gli ha creato una squadra fatta di gente perbene, eravamo un gruppo straordinario e i rapporti sono rimasti anche dopo.

Spero che torni la disciplina che c’era in Nazionale. Mi auguro che Maldini faccia qualcosa di buono, condivido questa scelta. Non sarà semplice, ma Paolo è uno che si fa rispettare. Ricordo quella gara contro l’Argentina, la metà dei tifosi tifava Maradona! Ma lo capisco pure, eravamo a Napoli!

Quando ho giocato a Milano devo dire che mi hanno sempre rispettato, pensate che mi presero che ero infortunato. Ancora oggi ho dei rapporti con i calciatori del Milan”.