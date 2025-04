Podcast De Paola: "Conte? La miglior difesa è l'attacco, ma questo è venuto meno..."

vedi letture

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto il direttore Paolo De Paola.

Napoli, McTominay carica la squadra e dice che possono vincerle tutte da qui alla fine:

"E' carico, ha fatto capire l'ambiente creato da Conte, che ti dà tanto e pretende il massimo. Conte però ci ha sempre abituati che la miglior difesa è l'attacco, ma questo credo è venuto meno nelle ultime partite. La differenza per ora l'ha fatta Inzaghi nel tenere sulla corda l'Inter, che ha pure pareggiato ma ha delle attenuanti. Il Napoli invece non deve correre questi rischi".

Tare e Sartori, chi meglio come ds al Milan?

"E' più congeniale Sartori, perché c'è una programmazione. E' uno che ha più carattere, lo abbiamo visto con Gasperini. Tare lo stimo ma sarebbe un percorso diverso, è un tamponatore di situazioni. Non è adatto al Milan di ora. Sartori può creare un ambiente più favorevole".

E che ne pensa sul caso scommesse illegali?

"Ho dato giustificazioni a chi è toccato da una certa patologia, è una vergogna enorme questa se si arrivasse a condanne, per il momento che sta vivendo il nostro Paese e il calcio. Vedo dei nomi che non mi piace vedere lì, perché hai la sensazione che determinati sospetti su determinate partite e atteggiamenti siano giustificati. E' l'èlite del nostro calcio e certe cose non si dovrebbero vedere".