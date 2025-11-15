Caressa: “Conte, il mondo cambia! Il suo modo di allenare sta trovando resistenza nella squadra”

Ai microfoni di Radio Deejay, il giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha analizzato la situazione in casa Napoli e la comunicazione di Antonio Conte: “E’ indiscutibile che sia un grande allenatore, ma anche che sia un po' stanco di alcune cose: si è preso questa settimana di riflessione personale per trovare un po' di carica.

E' evidente che, come accade con gli allenatori, il suo modo di allenare e di stare addosso alla squadra probabilmente in questo momento trovi un po' di resistenza nello spogliatoio. Il mondo non resta immutabile: un certo modo di fare con i tempi che sono cambiati ha una ripercussione diversa, è inevitabile, il mondo cambia".