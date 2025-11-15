Viviano: “Caprile mi fa impazzire! Perchè cederlo e spendere 20mln per Milinkovic?”

vedi letture

Nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, è intervenuto l’ex portiere e attuale opinionista sportivo Emiliano Viviano: “Caprile? E’ diventato il mio preferito, mi fa impazzire: è fortissimo. La riflessione che mi viene da fare è sul perchè il Napoli abbia deciso di cedere Caprile e spendere più di 20 milioni di euro per Milinkovic-Savic. Conte non crede in Meret? Per me è inspiegabile. Ha vinto due scudetti in tre anni e ha contribuito tanto ai due successi”.