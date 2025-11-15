Zazzaroni: “Accanimento su Conte! Ha vinto 6 mesi fa partendo dal 10° posto, di che parliamo?”

Ai microfoni di Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha analizzato la situazione in casa Napoli e la comunicazione di Antonio Conte: “Mi sono beccato di tutto perché l'ho difeso e lo difenderò sempre: ho letto delle robe... C'è un accanimento nei suoi confronti: in estate juventini e milanisti lo avrebbero preso e ripreso facendo carte false. Anche gli interisti ce l'hanno con Conte, li ha riportati al successo. Tanta gente parla senza parlare con allenatori, presidenti, giocatori e dirigenti: scoprire nel 2025 com'è fatto Conte è vergognoso.

E' ridicolo, è social. Conte è questo ed è sempre stato questo: prendere o lasciare. Il calcio è sempre quello: la comunicazione ha un valore quando vinci, quando perdi non esiste perché ti massacrano comunque. Adesso hanno messo Conte contro Chivu perché Chivu ha la nuova comunicazione: ma Cristian è bravo e sta vincendo. Quando perderà due partite la comunicazione andrà in secondo piano. Questa è l'Italia, c'è gente che vuole soltanto rompere le palle. Antonio ha vinto sei mesi fa con una squadra partita dal decimo posto, ma di cosa parliamo".