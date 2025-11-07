Del Genio: "Basta Neres a sinistra, fa troppa fatica! Deve alternarsi con Politano"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi piacerebbe vedere più spesso Neres, mi piacerebbe l'alternanza a destra con Politano. A destra. Perché a sinistra Neres fa una fatica bestiale. A volte potremo vederlo da falso 9, ma a sinistra fa troppa fatica. A sinistra dunque sono per Elmas e per aspettare Lang, appena sarà pronto.

Bologna? Gioca 4-2-3-1 con tutti giocatori diversi da loro alle spalle della prima punta. A me quello che è piaciuto del Bologna è come è stato costruito l'organico, con le classiche coppie, a volte anche con tre calciatori per un ruolo come per l'attacco. Questo gli permette di non risentire molto di qualche rotazione perché il livello tra il titolare e l'alternativa è molto vicino. Il Bologna attacca molto anche coi terzini".

