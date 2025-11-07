Milan, Allegri toglie pressioni: "Scudetto? Le favorite sono Napoli e Inter"

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Parma.

Marotta ha detto che per lo Scudetto c'è anche il Milan di Allegri... Siete più lepre o cacciatore?

"Ricominciamo con la roba delle lepri e dei calciatori... (ride, ndr). Meglio che non faccio battute, se no magari qualcuno le recepisce in maniera sbagliata. Preferisco ascoltare. A me non piace andare a caccia... (sorride, ndr). La Lazio sta tornando, Inter e Napoli sono le favorite, la Juve sarà una delle candidate. La Roma che sta facendo un grande lavoro, l'Atalanta tornerà. Sarà un bel campionato, per questo bisogna dare seguito ai risultati. Ecco perché a marzo bisogna essere nelle migliori condizioni. Se non si parla sarebbe anche meglio, ci sono già io che parlo troppo. Stare in silenzio ed essere concentrati".