Del Genio: "Basta numerini, il 4-1-4-1 si vede in un solo caso! Mainoo? Non credo sarà ceduto"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Mainoo è molto forte. L'anno scorso era titolare, quest'anno no ma Amorim ha detto che ci conta e quindi non credo che lo diano via. Mi sembrerebbe strano se lo cedessero visto che è giovane ed è forte, fino a poco fa era un nazionale inglese.

Modulo? Credo poco ai numeri perché il 4-1-4-1 lo si vede solo nel non possesso e quando il Napoli si abbassa e non va a pressare. McTominay, che sarebbe l'esterno sinistra, nella fase di possesso gioca centrale, non lo vediamo mai a sinistra. Non è importante capire i numeri, ma capire i movimenti e l'interpretazione. Su questo bisogna lavorare".

