Del Genio: “Che segnali incoraggianti! Bel 2º tempo, coraggiosi ed aggressivi”

Paolo Del Genio, giornalista per Radio Kiss Kiss, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Barcellona: "Ho visto veramente un bel secondo tempo. Si è visto coraggio, la parola chiave, finalmente aggressivi e così Lobotka e Anguissa hanno recuperato diversi palloni. Se ti abbassi senza pressare poi non trovi più il pallone.

I cambi di Calzona hanno anche dato nuova vitalità ed alla fine se Traprè ha solo mezz’ora meglio metterlo nel secondo tempo se non hai neanche Zielinski. E’ incoraggiante, poi è chiaro che non sempre avrai di fronte il Barcellona ed in Serie A trovi squadre molto meno tecniche ad uscire. Kvaratskhelia? L’ho sempre visto tra i migliori, ma questa sera proprio no. Lindstrom è entrato bene”.