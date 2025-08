Del Genio: "Con KDB più qualità sulla catena di destra, a sinistra si sfrutteranno gli inserimenti"

Nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, è intervenuto Paolo Del Genio: "Conte sta provando Anguissa mezzala di sinistra e De Bruyne mezzala di destra? Credo che la catena di destra è quella con più qualità, dal punto di vista delle giocate, considerando anche Anguissa un giocatore molto bravo tecnicamente. L'inserimento di De Bruyne, con le sue intuizioni da fenomeno, è il secondo giocatore con più assist nella storia della Premier League, può fare ancora più innalzare la qualità della catena di destra.

A sinistra si lavora in maniera diversa, non si lavora e non si lavorerà molto sul fraseggio, dove Olivera non è capace di fare quello che fa Di Lorenzo e Anguissa non ha le stesse qualità di De Bruyne. Poi dobbiamo vedere Lang o chi per lui. Cioè non ricreeremo facilmente Ghoulam-Hamsik-Insigne o Mertens. Quindi credo che il Napoli tenderà sempre di andare di lavoro di catena a destra e a sinistra sfrutterà più gli inserimenti. Immagino un McTominay o un Anguissa a sinistra, sono più importanti per l'inserimento che per il fraseggio".