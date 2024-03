Del Genio: "Italiano? Gioca un calcio offensivo. E non è vero che non sa difendere!"

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri: "Italiano? Dicono non sappia fare la fase difensiva, ma io l'organizzazione la vedo, sono i difensori che non mi sembrano molto forti. Poi lui gioca con due centrocampisti di grande qualità, due esterni e due attaccanti. In alcune partite ha giocato con Arthur e Bonaventura a centrocampo, poi due esterni d'attacco e due prime punte, senza interdittori. E comunque non ha preso gol

È molto offensivo: il gioco è di farne uno in più degli avversari, ma a volte fa fatica a segnare. Gli è mancato Nico Gonzalez, poi Kouamé, Sottil e Nzola con tutto il rispetto non mi sembrano granché. Non lo vedo con un allenatore che ha particolari difetti. Gioca un calcio offensivo, e per farlo hai bisogno di chi la butti dentro.Tra l'altro, una sua caratteristica sin dallo Spezia è ruotare molto i giocatori".