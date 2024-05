La città non risponde presente: prevendita flop, sabato non ci sarà il pienone

I risultati e le prestazioni, fatta eccezione per quella sfoderata contro la Roma, non alimentano il fuoco della richiesta

TuttoNapoli.net

Prevendita flop al momento per la prossima di campionato. Sabato, in occasione della sfida con il Bologna, la penultima della stagione in casa, il Maradona non dovrebbe indossare il suo vestito migliore. Il più scintillante: molto difficilmente sarà archiviato un altro sold out, considerando l’andamento moderato della prevendita: fino a ieri, infatti, c’erano notevoli scorte in tutti i settori, curve superiori comprese, generalmente i primi spicchi di stadio divorati dai tifosi. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.