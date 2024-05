Del Genio: “Non c’è anima, devi cambiare tutto altrimenti l’anno prossimo sarà uguale!”

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha commentato il pareggio per 1-1 del Napoli contro l'Udinese

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha commentato il pareggio per 1-1 del Napoli contro l'Udinese, aprendo una riflessione che guarda anche alle prossime stagioni: "Tutto a posto il bilancio, tutto tranquillo, tutto sereno. Buon allenatore, le aspettative iniziali e poi la delusione. Tante partite come quella di stasera.

Ce ne saranno un mare anche l'anno prossimo se non cambiamo in blocco l'anima di questa squadra, che l'anima non ce l'ha più. Va cambiata l'anima, e per cambiare l'anima bisogna cambiare non due o tre giocatori, ma cinque-sei titolari. Devono esserci cinque-sei titolari nuovi, questo deve essere l'obiettivo di mercato del Napoli. Se il Napoli non l'ha capito perché non vuole intervenire con forza su alcune situazioni contrattuali, non perderà i soldi adesso, li perderà perché per quattro anni si scorderà la Champions. Questo è il mio parere, speriamo sia anche il parere di De Laurentiis".