Gazzetta - Senza Champions addio big, in attacco resta Retegui che sogna il Maradona

Il Napoli ha difficoltà a reperire il bomber del prossimo anno senza Champions. Per l'assenza dell'Europa che contano possono sfumare David, Gimenez e anche la rivelazione della Liga, Dovbyk. Resta Lukaku, con tutti i dubbi su età e ingaggio, ma anche un altro nome.

Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Il fascino del Maradona è un richiamo forte, invece, per Mateo Retegui, che in estate si confronterà con l’Europeo e sogna il salto in una big dopo la bella stagione al Genoa. Retegui è un’idea intrigante che potrebbe anche trasformarsi in soluzione, dipenderà dall’evolversi del mercato".