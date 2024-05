Tre 'acquisti' già pronti: saranno subito disponibili per il ritiro

La prossima sarà un'estate di rivoluzione in casa Napoli, con tanti giocatori dell'attuale rosa destinati a lasciare al termine del campionato

Per la Gazzetta dello Sport il primo pensiero è per Gianluca Gaetano, centrocampista che si è messo in gran luce al Cagliari: il classe 2000 ha giocato 10 partite e messo a segno 4 gol, un bottino che ha convinto il Napoli a richiamarlo a fine stagione per trattenerlo in rosa. Discorso simile per Michael Folorunsho: il prestito all'Hellas ha dato i suoi frutti, anche lui rientrerà alla base per restarci e giocarsi il posto da titolare.

Discorso probabilmente simile per Elia Caprile, che dopo l'infortunio sta contribuendo alla corsa salvezza dell'Empoli. Tre giocatori che salvo sorprese insomma resteranno a Castel Volturno.