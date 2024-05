Infortunio Kvaratskhelia: c'è una sensazione in vista del Bologna

Va anche agli assenti di lunedì il primo pensiero di Calzona in vista della gara di sabato contro il Bologna di Thiago Motta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Va anche agli assenti di lunedì il primo pensiero di Calzona in vista della gara di sabato contro il Bologna di Thiago Motta. L’allenatore del Napoli conta di recuperare Kvaratskhelia che si è fermato nei giorni scorsi per un risentimento alla coscia sinistra e che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Il georgiano va verso il rientro, in attesa di ulteriori risposte nei prossimi giorni. Kvara stringe i denti, con il Bologna vuole esserci, verrà seguito dallo staff medico per il rientro immediato ma sempre programmato con prudenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.