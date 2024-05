L'unica cosa che si può dire oggi su Lindstrom

Il danese è apparso un corpo estraneo. Non ha mai superato l'uomo, mai utile se non quando si sono aperti gli spazi nella ripresa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo domandati spesso per quale motivo Jesper Lindstrom sia rimasto ai margini della squadra. La risposta è arrivata nei 70' in campo contro l'Udinese. Il danese è apparso un corpo estraneo. Non ha mai superato l'uomo, mai utile se non quando si sono aperti gli spazi, mai pericoloso in dribbling, la sua specialità. Una partita complessa che non fa primavera, ci mancherebbe, ma che conferma le difficoltà - anche tattiche - dell'ex Eintracht.

E' ancora presto per parlare di acquisto sbagliato, come tutti avrà tempo e modo per rifarsi, merita altre chance e continuità, ma intanto le premesse sono tutt'altro che entusiasmanti. Lindstrom ha deluso come aveva deluso in passato. Spesso si può essere utili anche giocando spezzoni. Invece il danese ha avuto spesso occasioni nei minuti finali e non le ha sapute sfruttare.