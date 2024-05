Mediaset - Gasperini non rinnova con l'Atalanta: nel suo futuro c'è il Napoli

Gian Piero Gasperini, a piccoli passi, si avvicina al Napoli. Lo scrive il portale Sportmediaset

Gian Piero Gasperini, a piccoli passi, si avvicina al Napoli. Lo scrive il portale Sportmediaset. C'è la volontà, da parte della dirigenza bergamasca, di fargli firmare un nuovo contratto annuale.

Ma alla domanda specifica, dopo la vittoria di Salerno, Gasp ha risposto, facendo riferimento ai mille impegni delle prossime settimane: "Non so quando avremo il tempo di parlare". Un'affermazione letta da molti come un modo per prorogare una decisione che non lo entusiasma. C'è il Napoli sullo sfondo e, nel caso di finale di stagione trionfale, potrebbe lasciare Bergamo dopo averla portata davvero nella storia del calcio.