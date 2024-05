Emergenza anche col Bologna: Calzona rischia di perderne due

Emergenza tra centrocampo e attacco anche per la gara di sabato contro il Bologna

Emergenza tra centrocampo e attacco anche per la gara di sabato contro il Bologna. Kvaratskhelia verso il recupero ma non dovrebbe farcela, invece, Raspadori.

Quella di sabato sarebbe stata per lui una gara speciale, il derby del cuore da bolognese purosangue, ma dopo il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato in allenamento la scorsa settimana l’obiettivo, per l’ex Sassuolo, è quello di rientrare per la Fiorentina alla penultima di campionato. Ieri, intanto, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra, come Dendoncker. Per Zielinski, invece, l’orizzonte porta al Lecce, l’ultima stagionale al Maradona, quella dei saluti, l’epilogo prima dell’Inter. Lo riporta il Corriere dello Sport.