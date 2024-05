Udinese, Cannavaro a Sky: "Soddisfatto del pareggio, il Napoli voleva vincere a tutti i costi"

Fabio Cannavaro, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio per 1-1 contro il Napoli

Fabio Cannavaro, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il pareggio per 1-1 contro il Napoli: "Sono soddisfatto, una partita in totale emergenza contro una squadra che voleva vincere a tutti i costi. Questo punto per come è arrivato ci dà tantissimo morale".

Come ha visto la squadra al suo arrivo?

"Li ho trovati bloccati, impauriti dagli ultimi risultati. Questa però è una squadra che al completo può fare ancora tanto, poi giocare contro Roma, Bologna e Napoli non è semplice... Osimhen ha toccato una palla e l'ha buttata dentro. Però stiamo lavorando bene, per questo sono contento. Ora abbiamo le nostre tre finali e dovremo farci trovare pronti. Per fortuna recupererò alcuni giocatori. C'è da lavorare ma siamo vivi".

Ora tre finali per la salvezza...

"Sono tre scontri diretti e dipenderà da noi, da come ci arriveremo. Il destino è nelle nostre mani ed è meglio così, perché dipendere dagli altri non ci piace. Sappiamo che troveremo due campi infuocati come Lecce e Frosinone...".