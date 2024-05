Il telecronista del gol del secolo da brividi: "Mi manca Diego, sogno di ricommentare una sua azione"

TuttoNapoli.net

Victor Hugo Morales, celebre per la sua telecronaca di Inghilterra-Argentina del 1986, ha concesso un'intervista a Il Mattino.

Come si fa a narrare un gol come il secondo?

"L’azione iniziò già in modo speciale, Diego si liberò come un prestigiatore dei primi due avversari ed ebbi l’intuizione che stava accadendo qualcosa di unico, infatti parlai di genio. Per il resto non ci fu il tempo di dire molto".

Cosa sa del rapporto tra Diego e Napoli?

"Era casa sua e ancora si sente, intatto, l’amore verso lui. Quando venni nel 1990, dopo il secondo scudetto, trovai lascritta “Anche i ricchi piangono” che prendeva in giro le squadre del Nord citando il titolo di una telenovela. Invidio la capacità dei napoletani di essere poetici e ironici".

Le manca Maradona?

"Da una parte direi di no, è ancora tra noi, infatti ne parlo al presente. Dall’altra mi manca tantissimo come giocatore, come personalità nella società e come amico. Un sogno? Mi piacerebbe poter rifare la cronaca di una sua azione".